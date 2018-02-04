В Совфеде не исключили украинское происхождение ПЗРК, которым сбили Су-25

Переносной ракетно-зенитный комплекс (ПЗРК), из которого в субботу вечером террористы запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ, мог попасть в Сирию из Украины. Такое предположение высказал в беседе с журналистами член комитета Совфеда по международным делам, ветеран СВР Игорь Морозов.

«Осенью на военном складе в Калиновке на Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам», — сказал Морозов, слова которого приводит РИА Новости.



Также, по словам сенатора, ПЗРК мог быть украден с военных складов НАТО в одной из восточных стран.

Ранее коллега Морозова по Совфеду, первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что за уничтожением российского «Грача» в Сирии стояли западные спецслужбы. Они, по мнению сенатора, помогли боевикам тщательно спланировать эту операцию, а также снабдили их оружием. Клинцевич не исключает, что целью провокации в Идлибе было обострение отношений между Россией и Турцией, которая контролирует этот район.