Совфед разберётся с завышением цен на гостиницы во время ЧМ-2018

Сенатор заявил о необходимости введения нормативных актов для регулирования цен на проживание в гостиницах.

Повышение цен на гостиницы перед большим международным мероприятием происходит не только в России. Об этом в эфире НСН рассказал председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии СФ по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 Андрей Кутепов.

«Любое мероприятие даёт давление на рынок. Гостиницы пользуются моментом, повышают цены. Мы сталкиваемся с этим фактом. Это происходит по всему миру, есть определённое движение ценовое. Надо с этим разбираться. Разового решения нет. Он требует введения нормативных актов», - заявил сенатор.

По словам Андрея Кутепова, такое повышение цен может отпугнуть туристов.

«Нужно, чтобы доводили до людей, которые приедут, что такие цены на гостиницы приурочены к ЧМ. Чтобы не отпугнуть туристов», - сказал сенатор.

Как подчеркнул Андрей Кутепов, Совфед следит за тем, где будут размещаться туристы.

«Вопрос о размещении туристов, участников ЧМ, как они будут перемещаться, где они будут размещаться, какая ценовая политика будет, каким образом состоят отношения между Ростуризмом и гостиничными операторами, которые принимают. Все эти вопросы мы поднимаем», - заключил Кутепов.

Ранее во время пресс-конференции в НСН генеральный директор туристической компании «Стартревел» Анна Гладштейн рассказала, что наибольший интерес к мундиалю проявляют болельщики из стран Латинской Америки, Саудовской Аравии, Египта.