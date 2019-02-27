Совфед поддержал закон о паллиативной помощи

Члены Совета Федерации проголосовали за правительственный закон об оказании паллиативной медицинской помощи в России, одобренный ранее Государственной думой. Документ определяет понятие паллиативной медицинской помощи, отмечает RT .

Согласно документу, она представляет собой «комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжёлых проявлений заболевания».

Такая помощь будет оказываться прошедшими специальную подготовку медицинскими работниками как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, так и в условиях дневного стационара и в стационарных условиях.

Ранее в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи в России. В официальной базе данных министерства здравоохранения на сегодня значатся около 300 тысяч паллиативных пациентов. Однако, по данным комитета верхней палаты парламента по социальной политике, реальная цифра может быть в два с половиной раза большей.

Как заявила ранее в эфире НСН президент благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, изменения в законодательстве частично помогут решить проблему онкологических больных. Однако острой остается тема суицида среди неизлечимых пациентов.