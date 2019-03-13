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Совфед отклонил закон о запрете хостелов

13 Марта 2019 в 13:41
Совфед отклонил закон о запрете хостелов

Совет Федерации отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, пишет RT.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы в целом поддерживают принятие закона, но против того, чтобы он вступал в силу немедленно. Она рассказала, что проект должен вступать в силу не ранее, чем с 1 января 2020 года. Перенос даты позволит владельцам бизнеса закрыть его цивилизованно.

Отмечается, что одна из целей законопроекта заключается в том, чтобы защитить права граждан, проживающих рядом с хостелами.

Ранее НСН сообщало об исследовании ВЦИОМ. Согласно проведенному опросу, около 70 % россиян выразили уверенность в том, что хостелы, которые располагаются по соседству с обычными жилыми квартирами, создают неудобства для других жителей дома.

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