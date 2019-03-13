Совфед одобрил антифейковый закон

Совет Федерации одобрил закон о блокировке недостоверной информации, принятый ранее Государственной думой. Как отмечает RT , «против» высказались только три члена верхней палаты парламента.

Документ устанавливает запрет на распространение недостоверной значимой информации под личиной истинных сведений.

Речь идёт о ситуации, когда распространение фейков может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, нарушить общественный порядок, либо безопасность.

Информационный ресурс обязуется убрать с сайта запрещенные материалы сразу после получения уведомления от Роскомнадзора, в противном случае рискует быть заблокированным. При этом закон не распространяется на традиционные зарегистрированные СМИ и новостные агрегаторы.

Адвокат Павел Астахов заявил ранее в эфире НСН, что принятие анифейкового закона излишне, поскольку действующих правовых механизмов хватает для борьбы с этим явлением.