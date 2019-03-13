Совфед одобрил антифейковый закон

Совет Федерации одобрил закон о блокировке недостоверной информации, принятый ранее Государственной думой. Как отмечает RT, «против» высказались только три члена верхней палаты парламента.
Документ устанавливает запрет на распространение недостоверной значимой информации под личиной истинных сведений.
Речь идёт о ситуации, когда распространение фейков может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, нарушить общественный порядок, либо безопасность.
Информационный ресурс обязуется убрать с сайта запрещенные материалы сразу после получения уведомления от Роскомнадзора, в противном случае рискует быть заблокированным. При этом закон не распространяется на традиционные зарегистрированные СМИ и новостные агрегаторы.
Адвокат Павел Астахов заявил ранее в эфире НСН, что принятие анифейкового закона излишне, поскольку действующих правовых механизмов хватает для борьбы с этим явлением.