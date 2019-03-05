Совет ГД рассмотрит законопроект о повышении пенсий

Совет Госдумы на внеочередном заседании, которое состоится сегодня, рассмотрит законопроект о повышении пенсий. Как пишет «Интерфакс», спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что этот вопрос вынесен на обсуждение в приоритетном порядке.

Напомним, 20 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил целый ряд мер для поддержки семей с детьми, детей-инвалидов и пенсионеров, отмечает «Русская планета». Глава государства поставил задачу, чтобы все пенсии и единые денежные выплаты были проиндексированы сверх прожиточного минимума пенсионеров. Также было дано поручение досчитать и пересчитать те пенсии, которые были получены в начале года.

Ранее в эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, как именно удастся увеличить выплаты пенсионерам с помощью этого законопроекта.

Однако это лишь первые шаги на пути пенсионной реформы, предупредил в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он отметил, что в целом реформа займёт не менее полувека.