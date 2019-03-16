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Состоялись испытания третьего самолета МС-21-300

16 Марта 2019 в 15:22
Состоялись испытания третьего самолета МС-21-300

Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил полет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.

Сообщается, что самолет был запущен с аэродрома Иркутского авиационного завода. Он пробыл в воздухе 1 час 30 минут. Полет проходил на высоте до 3500 метров и скорости до 500 км/ч. Уточняется, что полет прошел в штатном режиме. Воздушное судно пилотировалось экипажем в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева.

В течение года планируется провести испытание четвертого воздушного судна МС-21−300. Предполагается, что в следующем году сертификация завершится, а еще через год самолет поступит на серийное производство.

Ранее герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал, об отказе США поставлять композиты для МС-21. По его мнению, Россия в состоянии обеспечить себя необходимыми для производства самолетов материалами.

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