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Состоялась встреча Лаврова и Додона в рамках Мюнхенской конференции

16 Февраля 2019 в 14:35
Состоялась встреча Лаврова и Додона в рамках Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном во время Мюнхенской конференции. Информация об этом размещена на сайте российского МИДа.

«16 февраля на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась короткая встреча министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с президентом Республики Молдова И. Додоном», - сказано в официальном сообщении.

Напомним, стало известно о том, что Додон не планирует отзывать посла республики в Москве Андрея Негуцы.

Ранее ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко заявил в беседе с НСН, что посол будет отозван в целях пиара перед Соединенными Штатами.


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