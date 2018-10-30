Составлен список самых надежных автомобилей

Рейтинг самых надежный автомобилей в мире возглавили машины марки Lexus. Средняя оценка их надежности составила 78 из 100. Список ежегодно составляют специалисты американской неправительственной организации Consumer Reports. На второе место составители рейтинга поставили Toyota (76 баллов), отмечает Ura.ru. Замыкает тройку лидеров Mazda (69 баллов). В десятку наиболее надежных также попали Subaru, Kia, Infinti, Audi и BMW.

Рейтинг основан на данных 500 тыс. машин по всему миру, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что 5 млн автомобильных штрафов за два года не было оформлено и оплачено в Москве из-за сбоя в федеральной информационной системе ГИБДД. Однако председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил в эфире НСН, что сбой системы мог быть спровоцирован инспекторами ГИБДД.