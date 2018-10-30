Вторник
30 октября
USD 65.81
EUR 75.04
Горячие новости

Составлен список самых надежных автомобилей

30 Октября 2018 в 09:43
Составлен список самых надежных автомобилей

Рейтинг самых надежный автомобилей в мире возглавили машины марки Lexus. Средняя оценка их надежности составила 78 из 100. Список ежегодно составляют специалисты американской неправительственной организации Consumer Reports. На второе место составители рейтинга поставили Toyota (76 баллов), отмечает Ura.ru. Замыкает тройку лидеров Mazda (69 баллов). В десятку наиболее надежных также попали Subaru, Kia, Infinti, Audi и BMW.

Рейтинг основан на данных 500 тыс. машин по всему миру, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что 5 млн автомобильных штрафов за два года не было оформлено и оплачено в Москве из-за сбоя в федеральной информационной системе ГИБДД. Однако председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил в эфире НСН, что сбой системы мог быть спровоцирован инспекторами ГИБДД.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.