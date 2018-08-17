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Пользователи начали жаловаться на работу Facebook

17 Августа 2018 в 19:42
Пользователи начали жаловаться на работу Facebook

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются у пользователей в пятницу по всему миру. Согласно информации на сайте Downdetector, который наблюдает за функционированием работы популярных интернет-ресурсов, сбои у Facebook начались около 18:30 по московскому времени. 45% пользователей жалуются на невозможность подключения к социальной сети, еще 31% не может войти в свои аккаунты, у 23% не работает приложение.

Больше всего неудобств в работе мессенджера ощущают на себе жители Европейских государств. Что касается пользователей из России – здесь также отмечаются сбои. Большинство обращений на некачественную работу социальной сети поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Смоленска.

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