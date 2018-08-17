Пользователи начали жаловаться на работу Facebook

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются у пользователей в пятницу по всему миру. Согласно информации на сайте Downdetector, который наблюдает за функционированием работы популярных интернет-ресурсов, сбои у Facebook начались около 18:30 по московскому времени. 45% пользователей жалуются на невозможность подключения к социальной сети, еще 31% не может войти в свои аккаунты, у 23% не работает приложение.

Больше всего неудобств в работе мессенджера ощущают на себе жители Европейских государств. Что касается пользователей из России – здесь также отмечаются сбои. Большинство обращений на некачественную работу социальной сети поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Смоленска.