Соединены морская и наземная части «Турецкого потока»

Морская и наземная части газопровода «Турецкий поток» соединены в Турции. Как сообщает Turkstream, на данный момент сварен завершающий стык, который слил воедино морскую и прибрежную секции «Турецкого потока». Эти работы стали завершением всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Чёрном море, передает RT.

«Турецкий поток» призван осуществлять поставки российского газа в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода рассчитана на турецкий рынок, вторая — на страны Юго-Восточной и Южной Европы. Мощность каждой из них составляет по 15,75 млрд кубометров. Запуск «Турецкого потока» запланирован на 2019 год.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН засомневался, что транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят в 2020 году.