Соцсети позабавил пьяный Порошенко

В социальных сетях обсуждают не вполне адекватное поведение Петра Порошенко на торжественном открытии экспресса Киев - Борисполь. Судя по кадрам, которые обнародовал телеканал «112 Украина», президент Украины находится в нетрезвом состоянии.

Он невнятно поприветствовал запуск поезда. Чиновники, которые находились за спиной Порошенко, в том числе, глава правительства Владимир Гройсман, встретили такое состояние главы государства улыбками.

Как пишут комментаторы, сомнения в трезвости Порошенко появились с самого начала, но на 11-й секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi, это стало всем очевидно. «Ну а что вы хотите, тут без пол-литра не разобраться», — шутят пользователи соцсетей.

Некоторые пытаются защищать президента и объясняют его заплетающийся язык сильным морозом. Другие комментаторы напоминают, что на днях Порошенко также выступал в пьяном виде в Чернигове.

Что касается самого экспресс Киев – Борисполь, то он пришёл в негодность на следующий день после запуска — двигатель перестал работать, передает РИА Новости.