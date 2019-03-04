Жители Севастополя оказались самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам. Об этом говорят результаты исследования РИА Новости. При этом RT подчёркивает, что в пятёрку лидеров по платёжной дисциплине также вошли Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым и ЯНАО.

Кроме того, стало известно, что самая высокая доля просроченной задолженности у жителей Ингушетии, она составляет почти 16%, отмечают «Известия».

К слову, по данным Центробанка и Росстата, средняя кредитная нагрузка на российскую семью в прошлом году выросла до 27%, раньше эта цифра составляла 22%.

Социологи назвали регионы с самыми дисциплинированными заёмщиками. Выяснилось, что вовремя по кредитам в своем большинстве рассчитываются жители Севастополя. В пятёрку лидеров также вошли Ненецкий и Чукотский автономный округа, Республика Крым.

Между тем, ранее стало известно, что более четверти доходов россиян – это черные зарплаты и криминальные деньги. Как пишет Kp.ru, об этом свидетельствуют данные Росстата. В ведомстве пояснили, что большая часть доходов – 41,4% – это зарплата, на втором месте – 19,6% – пенсии. Также есть прибыль от бизнеса и собственности. При этом 26% доходов населения нигде не учтены. Об их существовании известно лишь из одного источника: общей суммы расходов граждан. Они заметно превышают общие официальные доходы. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров по этому поводу высказал мнение о том, что в эти 26% попали серые зарплаты, доходы самозанятых, криминальные доходы – воровство, взятки и так далее.

В свою очередь общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в беседе с НСН заявил, что государство не должно считать каждую копейку, которую зарабатывают граждане. Да называть все «левые» доходы россиян «криминальными», по его мнению, нельзя.