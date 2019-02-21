Омбудсмен: Нельзя «левые» доходы граждан считать криминальными

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Общественный омбудсмен микробизнеса и самозанятых граждан рассказал НСН, что государство не касаются доходы граждан от выращивания лука и продажи пирожков.

Более четверти доходов россиян – это черные зарплаты и криминальные деньги. Как пишет Kp.ru, об этом свидетельствуют данные Росстата. В ведомстве пояснили, что большая часть доходов – 41,4% – это зарплата, на втором месте – 19,6% – пенсии. Также есть прибыль от бизнеса и собственности. При этом 26% доходов населения нигде не учтены. Об их существовании известно лишь из одного источника: общей суммы расходов граждан. Они заметно превышают общие официальные доходы. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров по этому поводу высказал мнение о том, что в эти 26% попали серые зарплаты, доходы самозанятых, криминальные доходы – воровство, взятки и так далее.

В свою очередь общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в беседе с НСН заявил, что государство не должно считать каждую копейку, которую зарабатывают граждане. Да называть все «левые» доходы россиян «криминальными», по его мнению, нельзя.

«Ответим на вопрос о том, откуда у людей деньги? Они не то чтобы неучтённые. Нет. Они учтённые. Но только учитывать их наше государство не умеет. Их источниками могут быть и доходы по банковским вкладам, продажа собственного имущества, которая не имеет никакого отношения к предпринимательской деятельности. Кроме того, это доходы домохозяйств – выращивание, к примеру, лучка, овощей, которое также не имеет отношения к предпринимательской деятельности. Также можем ступить и на поле самозанятых – тех, кто печёт пирожки и где-то продаёт. Должно ли об этом знать государство? Нет, не должно. Контроль за каждой копейкой стоит 100 рублей. Потому что система контроля должна была быть построена только на базовых затратных вещах. Так что, ничего нового тут нет. Я понимаю, что все деньги, которые государство не видит, оно сразу считает криминальными. А это говорит как раз о том, что криминально государство», - отметил собеседник НСН.

Напомним, ранее стало известно, что в России намерены законодательно ограничить лимит частных вложений в краудфандинговые проекты. Как сообщает РБК, лица, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут вкладывать лишь 600 тысяч рублей в год, притом не более 100 тысяч в один проект. По мнению ЦБ РФ, это поможет оградить россиян от финансовых рисков.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН назвал глупостью идею ограничения сферы, которая в России и так пока не получила необходимого развития.