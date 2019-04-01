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Социальные пенсии в России увеличились

1 Апреля 2019 в 08:19
Социальные пенсии в России увеличились

Социальные пенсии в России увеличились на 2% сегодня, 1 апреля. По данным Пенсионного фонда, прибавка к ежемесячным выплатам составила в среднем 182 рубля, сообщает Ura.ru. Теперь средняя социальная пенсия в России должна достичь 9266 рублей.

Изменение размера пенсии связано с темпами роста прожиточного минимума. Он в конце прошлого года составил порядка 102%. Уточняется, что индексация поможет увеличить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн граждан России пенсионного возраста, пишет Газета.ру.

Помимо этого, с 1 апреля также были увеличены пенсии для участников Великой Отечественной войны, а также обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда». Выплаты станут больше и для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, что для определенных категорий граждан такие доплаты будут весьма ощутимы.

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