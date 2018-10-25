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Сочинский мэр ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации

25 Октября 2018 в 18:54
Сочинский мэр ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации
ФОТО: Сообщество «ВКонтакте» «КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ»

Режим ЧС введен в Сочи из-за непогоды, сообщает «Интерфакс».

В постановлении говорится, что ЧС вводится с 24 октября до особого распоряжения.

В результате обильных дождей 24-25 октября в Сочи были подтоплены частные домовладения, объекты социальной сферы и культуры, размыты автомобильные дороги муниципального значения, что создало угрозу жизни и здоровью людей в городе-курорте.

НСН рассказала о том, как пользователи соцсетей увидели наводнения в Краснодарском крае. В результате наводнения подтоплено 18 населенных пунктов, затоплены железнодорожные пути, из-за чего были задержаны 18 пассажирских составов. НСН собрала фотографии, на которой запечатлена катастрофа, которая уже унесла жизни двух человек. Кроме того, трое человек пострадали, один пропал без вести.  

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