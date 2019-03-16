Собчак раскрыла причины развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему рассталась с бывшим супругом, актером Максимом Виторганом. Телезвезда дала объяснения в эфире программы «Секрет на миллион».

Ксения Собчак рассказала, что супруги накопили взаимные претензии и обиды, прежде чем решиться на развод.

«В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», - заявила телеведущая.

Она отметила, что вина за развод лежит всегда на двоих, потому что недостаточно приложили усилий для сохранения брака.

Ксения Собчак рассказала, что супруги сохраняют цивилизованные отношения и продолжают совместно воспитывать сына Платона, которому дадут двойную фамилию Виторган-Собчак.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН отметила, что каждый участник звездной пары Собчак-Виторган следовал в браке сценарию разрушения.