Семейный психолог порекомендовала Собчак и Виторгану обратиться к психотерапевту

Светлана Бояринова в беседе с НСН отметила, что каждый участник звездной пары Собчак-Виторган следует сценарию разрушения.

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган почти одновременно опубликовали на своих страницах в Instagram посты о предстоящем разводе пары.

Собчак заявила, что они с Виторганом давно живут отдельно.Делить имущество экс-супруги не намерены, а на общего сына Платона у них равные права.

Максим Виторган разместил практически тот же текст на фоне красного квадрата, лишив возможности пользователей комментировать пост.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова предполагала в беседе с НСН элемент PR в отношениях Собчак и Виторгана. В этот раз тоже оставила шанс на воссоединение супругов.

«В моей практике бывает, что люди не просто объявляют о разводе, но и разводятся, живут на дистанции, на расстоянии, но потом понимают, что чувства есть. Вдруг начинают ценить то, что было в браке, и начинают заново строить взаимоотношения. Это лучшая идея, чем пытаться сохранить то, что уже разбилось. Если отношения трещат и рушатся, лучше их разломать до фундамента, убрать осколки и строить отношения как-то по-другому», - считает психолог.

Светлана Бояринова учла и индивидуальные особенности каждого супруга в звездной паре.

«Собчак и Виторган – публичные люди. Может, и не сошлись характерами или столкновения произошли на почте творчества, политической деятельности Ксении. Они оба – лидеры, актеры с определенным нарциссическим началом, которым нужно почитание и поклонение. К тому же, Ксения никогда не была робкой девушкой, которая будет действовать по чьей-то указке, кому-то подчиняться. Возможно, это не понравилось Виторгану», - отметила Бояринова.

Эксперт заявила, что вернуть отношения можно, но для этого необходима консультация с психологом.

«Сложно судить, есть шанс или нет, чтобы сохранить отношения. Шанс есть всегда – хотели бы люди. Но надо учитывать и другой момент. Когда люди разводятся и не первый раз, это значит, что в них самих заложен сценарий на разрушение. И я бы порекомендовала в таком случае обратиться к психологу, прежде, чем строить новые отношения с кем бы то ни было. Необходимо разобраться в причинах происходящего. В противном случае и следующие отношения пойдут по тому же сценарию – чудес не бывает», - сказала Светлана Бояринова.