Собчак плеснула в Жириновского водой (ВИДЕО)

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время теледебатов. Они проходили на канале «Россия 1». (В видео присутствует ненормативная лексика. 18+)
Инцидент произошел во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, заявив, что отведенное ему время закончилось. Собчак в свою очередь призвала лидера ЛДПР к спокойствию, на что тот обозвал ее «дурой».
«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — заявил Жириновский.
Собчак на это ответили, что «участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем он».
«Видите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами», — сказала она. Жириновский при этом нецензурно выругался в эфире.