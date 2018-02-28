Собчак плеснула в Жириновского водой (ВИДЕО)

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время теледебатов. Они проходили на канале «Россия 1». (В видео присутствует ненормативная лексика. 18+)





Инцидент произошел во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, заявив, что отведенное ему время закончилось. Собчак в свою очередь призвала лидера ЛДПР к спокойствию, на что тот обозвал ее «дурой».

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — заявил Жириновский.

Собчак на это ответили, что «участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем он».

Чтобы Жириновский прекратил оскорбления, Собчак вылила на политика стакан воды.

«Видите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами», — сказала она. Жириновский при этом нецензурно выругался в эфире.