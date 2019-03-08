Собчак и Виторган сделали официальные заявления о разводе

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган почти одновременно опубликовали на своих страницах в Instagram посты о предстоящем разводе пары.

Собчак заявила, что они с Виторганом давно живут отдельно.

«Мы довольно давно живем отдельно, и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность», - сообщила телезвезда.

Она добавила, что делить имущество экс-супруги не намерены, а на общего сына Платона у них равные права.

Максим Виторган разместил практически тот же текст на фоне красного квадрата, лишив возможности пользователей комментировать пост.

Накануне он поздравлял женщин с 8 марта и предлагал провести время в своем обществе, пишет Газета.ru.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН давала Собчак и Виторгану советы по воссоединению.

