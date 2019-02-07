Семейный психолог дала Собчак и Виторгану советы по воссоединению

Светлана Бояринова в беседе с НСН не исключила элемента пиара в нашумешвем разводе пары.

В российских СМИ с новой силой обсуждаются отношения телеведущей Ксении Собчак с ее супругом Максимом Виторганом, после того как они вместе посетили вечеринку в честь дня рождения мужа ювелира Яны Расковаловой. Очевидцы отмечают, что супруги не выглядели как люди, готовящиеся к разводу, на который всего несколько дней намекала Ксения в эфире федерального телеканала. Они весь вечер общались с гостями и были в прекрасном настроении, но, по сообщениям СМИ, не очень охотно общались друг с другом.

Поклонники звездной пары уже начали предполагать, что их расставание могло быть пиар-ходом, направленным на привлечение внимания к их творческим проектам. Такой же версией с НСН поделилась семейный психолог Светлана Бояринова.

«Поскольку мы имеем дело со звездами и мы знаем, что звезды занимаются не только белым, но и черным пиаром, и у них есть специально обученные люди, которые выстраивают все эти скандалы, информационные поводы и ситуации, на самом деле может еще оказаться, что у людей все в порядке, а эта история была для того, чтобы пропиарить какие-то проекты и привлечь внимание. В любом случае вся эта ситуация идет им сейчас на пользу, по крайней мере, их профессиональной деятельности. Они во всех новостях, они во всех лентах, о них все говорят, они на пике популярности. Что стало причиной этой популярности, получается дело десятое. Поэтому такую историю не стоит исключать», — заявила она.

При этом семейный психолог отметила, что если у Собчак и Виторгана действительно есть проблемы в браке, то при правильном подходе их можно решить.

«Если же мы предполагаем, что у них есть какие-то сложности, то, конечно, любые сложности можно решить. Любая семья, неважно звезды это или нет, проходит определенные этапы развития. Отношения не стоят на месте. Случаются кризисы. Вполне возможно, что это просто очередной кризис, который пресса не дала им прожить самостоятельно, поскольку они публичные люди, и вынесла это все на публику. В любом случае, пока людям не все равно, любые отношения можно восстановить, но для этого нужно желание обоих. Оба человека должны понимать, зачем они это делают, почему им это важно, какие чувства друг к другу испытывают. Как говорится, все возможно», — отметила эксперт.По ее словам, необходимо настроить диалог и создать устный договор, а также отказаться от обид и претензий друг к другу.«Для того, чтобы изменить свои отношения и сделать их устойчивыми, надо очень качественно проговорить все свои претензии, все свои обиды, дать друг другу понять, кто, что друг от друга ждет и качественно договориться. Создать хороший устный договор, кто что делает, как что делает, как решаются конфликтные ситуации, как решаются какие-то дефицитные моменты. Нужно, чтобы оба соблюдали этот договор. Если люди таким образом поступают, то любые отношения можно сохранить. Если каждый тянет одеяло на себя, в обиде, в претензии, в позиции жертвы, то даже ерундовая ссора может стать причиной краха отношений», — заключила собеседникНапомним, что Собчак и Виторган поженились в обстановке строжайшей секретности 1 февраля 2013 года. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. В декабре 2018 года в СМИ появилась информация, что брак известных супругов находится на грани.