Семейный психолог дала Собчак и Виторгану советы по воссоединению

В российских СМИ с новой силой обсуждаются отношения телеведущей Ксении Собчак с ее супругом Максимом Виторганом, после того как они вместе посетили вечеринку в честь дня рождения мужа ювелира Яны Расковаловой. Очевидцы отмечают, что супруги не выглядели как люди, готовящиеся к разводу, на который всего несколько дней намекала Ксения в эфире федерального телеканала. Они весь вечер общались с гостями и были в прекрасном настроении, но, по сообщениям СМИ, не очень охотно общались друг с другом.
Поклонники звездной пары уже начали предполагать, что их расставание могло быть пиар-ходом, направленным на привлечение внимания к их творческим проектам. Такой же версией с НСН поделилась семейный психолог Светлана Бояринова.
«Поскольку мы имеем дело со звездами и мы знаем, что звезды занимаются не только белым, но и черным пиаром, и у них есть специально обученные люди, которые выстраивают все эти скандалы, информационные поводы и ситуации, на самом деле может еще оказаться, что у людей все в порядке, а эта история была для того, чтобы пропиарить какие-то проекты и привлечь внимание. В любом случае вся эта ситуация идет им сейчас на пользу, по крайней мере, их профессиональной деятельности. Они во всех новостях, они во всех лентах, о них все говорят, они на пике популярности. Что стало причиной этой популярности, получается дело десятое. Поэтому такую историю не стоит исключать», — заявила она.
При этом семейный психолог отметила, что если у Собчак и Виторгана действительно есть проблемы в браке, то при правильном подходе их можно решить.
По ее словам, необходимо настроить диалог и создать устный договор, а также отказаться от обид и претензий друг к другу.
«Для того, чтобы изменить свои отношения и сделать их устойчивыми, надо очень качественно проговорить все свои претензии, все свои обиды, дать друг другу понять, кто, что друг от друга ждет и качественно договориться. Создать хороший устный договор, кто что делает, как что делает, как решаются конфликтные ситуации, как решаются какие-то дефицитные моменты. Нужно, чтобы оба соблюдали этот договор. Если люди таким образом поступают, то любые отношения можно сохранить. Если каждый тянет одеяло на себя, в обиде, в претензии, в позиции жертвы, то даже ерундовая ссора может стать причиной краха отношений», — заключила собеседник НСН.
Напомним, что Собчак и Виторган поженились в обстановке строжайшей секретности 1 февраля 2013 года. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. В декабре 2018 года в СМИ появилась информация, что брак известных супругов находится на грани.