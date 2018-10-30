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Снегопады и ливни обрушились на юг Европы

30 Октября 2018 в 21:13
Снегопады и ливни обрушились на юг Европы

Сильный снегопад и проливные ливни обрушились в течение вторника на юго-восточную часть Франции. Из-за непогоды почти 200 тысяч жилых домов остались без электричества. Автомобильные дороги завалены снегом. Более тысячи человек оказались заблокированы в своих машинах на трассе в районе Центрального массива.

На острове Корсика закрыты морские порты и отменен ряд авиарейсов.

В Италии также наблюдается непростая метеорологическая ситуация, передает «Интерфакс».

Ранее НСН сообщала, что режим ЧС введен в Сочи из-за непогоды до особого распоряжения. В результате обильных дождей 24-25 октября в Сочи были подтоплены частные домовладения, объекты социальной сферы и культуры, размыты автомобильные дороги муниципального значения, что создало угрозу жизни и здоровью людей в городе-курорте.

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