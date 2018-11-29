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Смоленский губернатор призвал мэра уйти в отставку

29 Ноября 2018 в 13:18
Смоленский губернатор призвал мэра уйти в отставку

Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал 44-летнего мэра Смоленска Владимира Соваренко уйти в отставку по собственному желанию. Причиной глава региона назвал «безобразную и отвратительную работу» градоначальника и его администрации. По словам Островского, это в очередной раз продемонстрировал прием граждан.

«Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей», - цитирует Островского пресс-служба губернатора.

Отмечается, что в четверг глава региона провел прием граждан по личным вопросам. В основном обращения жителей Смоленска касалась неудовлетворительной работы администрации областного центра по ремонту дорог, уличного освещения, работы управляющих компаний.

Владимир Соваренко стал мэром Смоленска в декабре 2016 года.

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН рассказал, при каких условиях россияне будут пользоваться правом на отзыв мэров.

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