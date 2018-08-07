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Звезде фильма «Такси» проломили череп в московском баре

7 Августа 2018 в 12:08
Звезде фильма «Такси» проломили череп в московском баре

Звезда фильм «Такси» Сами Насери в результате конфликта в одном из московских клубов получил закрытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел в караоке-баре, находящемся в центре Москвы, на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка, сообщает «Интерфакс». Французский актер отдыхал в заведении вместе со своим братом. Около двух часов ночи у них возник спор с одним из посетителей бара. Неизвестный мужчина ударил Насери по лицу.

На следующий день Сами Насери обратился к медикам, они диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Актер от госпитализации отказался и самостоятельно покинул клинику.

По факту проводится проверка.

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