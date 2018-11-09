СМИ узнали о планах Лондона добиться санкций ЕС против руководства ГРУ

Британские власти пытаются добиться санкций Евросоюза против высокопоставленных сотрудников российской разведки, пишет газета The Times со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, в санкционном списке могут оказаться «полдюжины человек».

Речь идет о руководителях бывшего Главного разведывательного управления (ГРУ), теперь Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, которых Великобритания считает ответственными за инцидент с Скрипалями в Солсбери.

В частности, Лондон собирается заручиться поддержкой Германии и Франции. Глава британского МИД Джереми Хант также проводил переговоры с коллегами из других европейских государств, в том числе Венгрии.

Ожидается, что список попадающих под ограничительные меры будет опубликован уже в декабре, сообщает Ura.ru.

Ранее в США заявили, что введение новых санкций против России по «делу Скрипалей» займет время, так как Вашингтон тщательно изучит возможные последствия. Сенатор Игорь Морозов рассказал НСН, как слова и дела Запада часто расходятся.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в Солсбери без сознания. Их доставили в больницу, после чего специалисты выяснили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Страны Запада винят в произошедшем Россию.