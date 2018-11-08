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Морозов: G20 может улучшить отношения между Россией и США

8 Ноября 2018 в 22:00
Морозов: G20 может улучшить отношения между Россией и США
Сенатор Игорь Морозов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

Топ-1: Путин и Трамп проведут встречу в Аргентине

ФОТО: коллаж НСН
Игорь Морозов: Президенты Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки проведут встречу на полях саммите Большой двадцатки в Аргентине. Это подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Саммит G20 будет проходить в Буэнос-Айресе. 

В Хельсинки не так давно уже состоялась одна из встреч Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней обсуждались многие вопросы: денуклеаризация Корейского полуострова, разгром в Сирии «Исламского государства» (организация, запрещенная в Российской Федерации – НСН), вмешательство (или невмешательство) России в выборы в США. Но, так или иначе, с тех пор прошло полгода. Поэтому саммит в Буэнос-Айресе может быть быть шагом к обсуждению животрепещущих проблем и сдвинуть с мертвой точки российско-американские отношения.

Топ-2: Украина предостерегает Европу от участия в проекте строительства «Северного потока — 2»

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Игорь Морозов: Украина предостерегает Европу от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

К большому сожалению для украинской стороны решение уже принято. Меркель четко определила свою позицию по этому поводу. Наверное, Киеву сегодня остается надеяться на то, что после строительства «Северного потока-2» украинская газо-распределительная система останется у «Газпрома», как резервный вариант. Другого быть не может, поскольку та политика, которую на сегодняшний день проводит Киев, для России неприемлема. Выборы, которые пройдут на Украине в марте следующего года, должны показать, есть ли люди, которые могут договариваться с Российской Федерацией четко, определенно, на долгий срок в интересах обеих стран.

Топ-3: Введение новых санкций против России по «делу Скрипалей» займет время

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Игорь Морозов: Представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что введение новых санкций против России по «делу Скрипалей» займет время, так как Вашингтон тщательно изучит возможные последствия.

Здесь речь идет о том, как расходятся заявления и дела Запада. Это уже практика дипломатической работы, когда объявляется о санкциях, начинается разработка, а внедряются они в момент, когда нет предпосылок к тому, чтобы ухудшать российско-американские отношения. Это происходит и это уже стало обычным делом для Государственного департамента США.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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