Морозов: G20 может улучшить отношения между Россией и США

Топ-1: Путин и Трамп проведут встречу в Аргентине
В Хельсинки не так давно уже состоялась одна из встреч Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней обсуждались многие вопросы: денуклеаризация Корейского полуострова, разгром в Сирии «Исламского государства» (организация, запрещенная в Российской Федерации – НСН), вмешательство (или невмешательство) России в выборы в США. Но, так или иначе, с тех пор прошло полгода. Поэтому саммит в Буэнос-Айресе может быть быть шагом к обсуждению животрепещущих проблем и сдвинуть с мертвой точки российско-американские отношения.
Топ-2: Украина предостерегает Европу от участия в проекте строительства «Северного потока — 2»
К большому сожалению для украинской стороны решение уже принято. Меркель четко определила свою позицию по этому поводу. Наверное, Киеву сегодня остается надеяться на то, что после строительства «Северного потока-2» украинская газо-распределительная система останется у «Газпрома», как резервный вариант. Другого быть не может, поскольку та политика, которую на сегодняшний день проводит Киев, для России неприемлема. Выборы, которые пройдут на Украине в марте следующего года, должны показать, есть ли люди, которые могут договариваться с Российской Федерацией четко, определенно, на долгий срок в интересах обеих стран.
Топ-3: Введение новых санкций против России по «делу Скрипалей» займет время
Здесь речь идет о том, как расходятся заявления и дела Запада. Это уже практика дипломатической работы, когда объявляется о санкциях, начинается разработка, а внедряются они в момент, когда нет предпосылок к тому, чтобы ухудшать российско-американские отношения. Это происходит и это уже стало обычным делом для Государственного департамента США.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.