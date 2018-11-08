Морозов: G20 может улучшить отношения между Россией и США

Сенатор Игорь Морозов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Путин и Трамп проведут встречу в Аргентине

Президенты Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки проведут встречу на полях саммите Большой двадцатки в Аргентине. Это подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Саммит G20 будет проходить в Буэнос-Айресе.

В Хельсинки не так давно уже состоялась одна из встреч Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней обсуждались многие вопросы: денуклеаризация Корейского полуострова, разгром в Сирии «Исламского государства» (организация, запрещенная в Российской Федерации – НСН), вмешательство (или невмешательство) России в выборы в США. Но, так или иначе, с тех пор прошло полгода. Поэтому саммит в Буэнос-Айресе может быть быть шагом к обсуждению животрепещущих проблем и сдвинуть с мертвой точки российско-американские отношения.

Топ-2: Украина предостерегает Европу от участия в проекте строительства «Северного потока — 2»

Украина предостерегает Европу от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

К большому сожалению для украинской стороны решение уже принято. Меркель четко определила свою позицию по этому поводу. Наверное, Киеву сегодня остается надеяться на то, что после строительства «Северного потока-2» украинская газо-распределительная система останется у «Газпрома», как резервный вариант. Другого быть не может, поскольку та политика, которую на сегодняшний день проводит Киев, для России неприемлема. Выборы, которые пройдут на Украине в марте следующего года, должны показать, есть ли люди, которые могут договариваться с Российской Федерацией четко, определенно, на долгий срок в интересах обеих стран.

Топ-3: Введение новых санкций против России по «делу Скрипалей» займет время

Представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что введение новых санкций против России по «делу Скрипалей» займет время, так как Вашингтон тщательно изучит возможные последствия.

Здесь речь идет о том, как расходятся заявления и дела Запада. Это уже практика дипломатической работы, когда объявляется о санкциях, начинается разработка, а внедряются они в момент, когда нет предпосылок к тому, чтобы ухудшать российско-американские отношения. Это происходит и это уже стало обычным делом для Государственного департамента США.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.