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СМИ узнали, как Петросян заработал миллиард

23 Августа 2018 в 15:14
СМИ узнали, как Петросян заработал миллиард

СМИ выяснили, откуда у юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 1,5 млрд рублей, которые они делят в рамках бракоразводного процесса. За каждый выпуск «Смехопанорамы» Петросян получает порядка 100 тыс. рублей и столько же за один выпуск передачи «Юмор! Юмор! Юмор!!!». Об этом стало известно порталу Starhit. Шоу выходят каждую неделю.

Кроме того, Евгений Петросян делает ежемесячную передачу «Петросян-шоу». На ней юморист зарабатывает 120 тыс. рублей в качестве артиста и 300 тыс. рублей — как художественный руководитель проекта. Доход артиста складывается также от покупки всех трех программ телеканалом «Россия 1».

Петросян помимо этого дает концерты, ведет корпоративы, участвует в рекламе, издает и переиздает книги со своими монологами, сообщает Ura.ru.

Ранее глава либерал-демократов Владимир Жириновский предложил национализировать имущество Петросян и Степаненко. Так политик отреагировал на сообщение о том, что Елена Степаненко хочет получить 80% всего совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей. Судебные заседания по вопросу раздела имущества проходят в закрытом режиме - в целях неразглашения частной жизни. 

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