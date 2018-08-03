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СМИ: Убитые в ЦАР журналисты понимали язык нападавших

3 Августа 2018 в 11:25
СМИ: Убитые в ЦАР журналисты понимали язык нападавших

Российские журналисты, убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР) понимали, что им говорили во время нападения убийцы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на африканские СМИ. При этом, отмечают журналисты, местные жители и выживший при нападении шофер не понимали, что говорили люди, напавшие на журналистов, так как они общались не на французском языке и не на местном языке санго.

Как пишет Ura.ru накануне трагедии журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев намеревались посетить город Кага-Бандоро, в котором располагается миссия ООН. При этом большая часть его окрестностей находится под контролем исламских повстанцев движения «Селека». Журналисты, пишет африканское издание Corbeau News, даже связывались с рядом руководителей движения.

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Также сообщается, что погибших российских журналистов отговаривали ехать на встречу с солдатами национальной армии ЦАР FACA ночью, однако те заявили, что «созвонились с кем-то из своих соотечественников» и были твердо уверены в собственной безопасности.

Напомним, что российские журналисты находились в ЦАР для съемок фильма о частной военной компании «Вагнер» по заказу «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского. Однако организация не обеспечила им стандартные условия безопасности, что, по мнению некоторых экспертов, могло стать причиной трагедии.

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