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СМИ: Турция повышает пошлины на товары из США

15 Августа 2018 в 07:30
СМИ: Турция повышает пошлины на товары из США

Власти Турции объявили о повышении пошлин на импорт определенных товаров из Соединенных Штатов, включая автомобили, алкоголь и табачную продукцию, пишет RT.

Вице-президент Турции пояснил, что эти меры являются ответом на «атаку» турецкой экономики со стороны Вашингтона.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил запрет на ввоз в страну электроники из США, пояснив, что этот шаг выражает «твердую политическую позицию». Эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев рассказал НСН, чего пытается добиться турецкий лидер в отношениях с США, в которых уже пройдена точка невовзрата.

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