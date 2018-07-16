СМИ: Трамп разозлился на Путина из-за видео ядерного удара по Флориде

Американский президент Дональд Трамп был разъярен видеороликом, демонстрирующим ядерный потенциал России, и высказал свое негодование в ходе телефонного разговора с президентом Путиным. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на осведомленные источники в администрации президента США, передаетРечь идет о видеоролике, показанном в ходе послания президента РФ федеральному собранию 1 марта 2018 года. Трампу в частности не понравилась отдельная сцена из видео, где явно видно, как российские ракеты наносят удар по американскому штату Флорида. Публично Трамп не высказал своего негодования и сказал своим помощникам, что понимает, что Владимир Путин таким образом набирает очки в своей предвыборной кампании, но все же отметил, что считает видео переходящим линию, сообщают источники.По словам источников, Трамп высказал свое недовольство Владимиру Путину в ходе того же телефонного разговора 20 марта, в котором он поздравил его с победой на выборах и переизбранием на четвертый срок. Источник, знакомый с содержанием разговоров американского президента, заметил, что такая критика в адрес российского лидера была «беспрецедентной».Сообщается, что в ходе разговора Трамп заявил Путину, что уже увеличил расходы на оборону и провел модернизацию ядерного оружия США. Американский президент также пообщел российскому коллеге гонку вооружений, если он этого захочет. Кроме того, Трамп отметил, что провел переговоры с британским премьером Терезой Мэй и немецким канцлером Ангелой Меркель, и оба лидера согласились с ним в том, что видео ядерного удара по Флориде было «возмутительным».В Белом доме отказались комментировать инцидент, пишет Axios.