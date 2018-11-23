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СМИ: США заплатят союзникам за отказ от китайской техники

23 Ноября 2018 в 08:50
СМИ: США заплатят союзникам за отказ от китайской техники

Вашингтон призывает союзников отказаться от продукции китайской компании Huawei, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Причем за поддержку такого решения США готовы выплатить компенсацию.

Американское правительство убеждено, что китайский производитель ведёт скрытый шпионаж. Так, администрация президента уже проинформировала коллег из Италии, Германии и Японии, пишут «Известия».

При этом больше всего Вашингтон «переживает» за использование продукции в странах с американским военным контингентом, отмечает RT.

Ранее американские эксперты предупредили Конгресс США о все наиболее вероятном проигрыше страны в случае войны с Китаем или Россией. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН заявил, что цель подобных докладов одна – добиться увеличения военных расходов.

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