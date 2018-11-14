Американист о войне США на два фронта: Полный маразм!

Глава Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ прокомментировал доклад для Конгресса о критическом падении военного потенциала США.

Превосходство Соединённых Штатов Америки в военной сфере уменьшилось уже настолько, что можно говорить о кризисе национальной безопасности. С таким предупреждением выступили эксперты США в докладе специальной комиссии Конгресса. Они не исключают, что американская армия может проиграть в случае войны с Китаем или Россией, сообщает ТАСС.

Авторы доклада пророчат вооруженным силам США неприемлемо высокие потери в живой силе, а также утрату важнейших материальных активов в предстоящем конфликте. Одновременно существует угроза успешных ударов по территории самих Соединённых Штатов, а также кибератак в то момент, когда армия будет проводить зарубежные операции, заявляют эксперты. Они также подчёркивают, что американская армия не имеет никакой возможности воевать на двух или более фронтах.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН заявил, что цель подобных докладов одна – добиться увеличения военных расходов.

«Если посмотреть на эту проблему с точки зрения реальной политики, то война, тем более на два фронта, вообще кажется полным маразмом. Этого допустить невозможно, в ней вообще не будет победителей в случае применения ядерного оружия. В докладе специально сделана натяжка, которая теоретически предусматривает возможность ведения войны без использования ядерного оружия, но это всё досужие домыслы. Просто начинают искать аргументы для выбивания дополнительных средств на развёртывание новых программ», - отметил эксперт.

Юрий Рогулёв также обращает внимание на то, что запугивание самих себя – один из распространённых методов внутренний политики в США:

«Программы, связанные с вооружением и необходимость их принятия, как правило, обосновываются тезисом об отставании. Это в Америке использовалось неоднократно. Например, тезис об отставании США в вооружениях в 1960 году использовал в предвыборной гонке Джон Кеннеди. А потом, став президентом, он спросил о действительном положении дел у советников, которые заверили, что никакого отставания нет и, что это всё - чистой воды политические домыслы», - подчеркнул американист.

Собеседник НСН также отметил, что дополнительные вливания в американский военно-промышленный комплекс уже начались, несмотря на рекордный оборонный бюджет.

«Объявлены новые программы – совершенствование ядерного оружия, новые разработки. Так, недавно Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) объявило тендер на разработку вооружений, которые позволят противостоять российским сверхзвуковым ракетам. А для подкрепления всего этого делаются такого рода доклады, чтобы звучать убедительно для политиков. К таким документам не стоит относиться серьёзно», - подытожил эксперт.

Военные расходы США на сегодня составляют 716 миллиардов долларов, это вчетверо больше оборонного бюджета Китая и более чем в 10 раз превышает российские затраты на эти цели. Однако, как утверждают авторы доклада для Конгресса, такие средства не гарантируют необходимые преобразования вооруженных сил, чтобы иметь возможность противостоять нынешним угрозам. Эксперты также призывают срочно модернизировать ядерные силы США и систему их управления.

Экспертов, которые вошли в комиссию, подготовившую доклад, назначает сам же Конгресс. Её возглавляют бывший заместитель министра обороны и экс-посол Эрик Эдельман, а также Гэри Ругхэд, занимавший должность начальника штаба ВМС США в администрации президента Барака Обамы.