СМИ сообщили о снижении стоимости красной икры

Из-за рекордного объёма вылова лосося на Дальнем Востоке стоимость красной икры в ДФО снизилась. При этом участники рынка не исключили повышение стоимости икры к Новому году, сообщает « Русская планета ».

Как рассказали рыбопромышленники, в 2018 году было выловлено 668,3 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что в два раза выше, чем за аналогичный период 2017 года. С 1 июня по 16 октября улов лососевых составил 500 тысяч тонн. Представители местных магазинов пояснили, что сейчас килограмм красной игры стоит 1800 рублей, при этом в июне цена достигала 2800 рублей.

Ранее СМИ сообщили, что икра горбуши подешевела в России в два раза, сообщает Газета.ру. В то же время в августе руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН опроверг снижение стоимости икры.