Эксперт опроверг снижение цены на красную рыбу из-за рекордном улова

Александр Савельев в эфире НСН посчитал прогноз об уменьшении стоимости рыбы романтическим.

Рекордный улов рыбы на Дальнем Востоке привел к снижению оптовых цен на горбушу. Из-за увеличения поставок на внутренний рынок специалисты предполагают, что осенью красная рыба может подешеветь на 25% и в рознице. Лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году превышает показатели девяти последних лет. По данным Росрыболовства, к середине августа там было выловлено 467 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2016 года (вылов лосося традиционно сравнивается по четным и нечетным годам).

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев назвал НСН ряд причин, согласно которым цены на красную рыбу и икру не будут снижаться.

«Это романтическое, скажем так, заявление не имеет под собой никаких оснований. Действительно, на Дальнем Востоке рекордная путина лососевых, особенно на Камчатке, огромные подходы горбуши, но цена вопреки законам рынка не упадет. Есть очень серьезная проблема с транспортировкой этой рыбы. Во Владивостоке уже несколько рефрижераторов скопилось, ее некуда разгружать. Логистическая проблема не позволит быстро доставить рыбу. Кроме того, остатки горбуши с прошлого года еще не распроданы. Также из-за административных и логистических сложностей в российских портах рыбаки везут рыбу за границу, прежде всего в Китай. А изменившийся курс российского рубля делает эти операции еще более привлекательными. В китайских и корейских портах нет таких административных проблем, как в российских. Там тут же расплачиваются твердой валютой. Так что большое количество рыбы уедет за границу. Соответственно никакого удешевления рыбы не будет! Можно даже к гадалке не ходить», - добавил он.

Собеседник НСН заявил, что вместо снижения цен на красную рыбу нужно ждать ее подорожания.

«Поскольку инфляционные процессы набирают сейчас еще большие обороты, рубль за август подешевел на 10%, можно смело сказать, что к Новому Году не только красная рыба, но и красная икра подорожает. Сейчас на Камчатке при рекордном подходе горбуши килограмм красной икры стоит порядка двух тысяч рублей. Посмотрите на прилавках московских магазинов, разве мы видим какое-то снижение? Было бы наивно полагать, что цена будет снижаться, нет, не будет! Цены будут только расти!», - сделал вывод эксперт.

Благодаря хорошему вылову поступление красной рыбы на внутренний рынок увеличится, а влияние на цены будет заметно в сентябре, когда закончится лососевая путина, полагают специалисты. Как пишет РБК, в Росрыболовстве отказались давать прогноз цен на красную рыбу, представители «Магнита», сетей X5 Retail Group и «Ашан» не смогли оперативно прокомментировать запрос.