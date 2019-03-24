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СМИ сообщили о скорой отставке Мэй

24 Марта 2019 в 11:22
СМИ сообщили о скорой отставке Мэй

Британские СМИ обнаружили министерский заговор против Мэй. Обозреватель газеты Sunday Times Тим Шипман сообщил в своем Твиттере, что члены британского кабмина намерены добиться отставки премьер-министра Терезы Мэй. Уточняется, что к решению о необходимости отставки Мэй пришли 11 министров британского правительства. Причиной, по версии британского обозревателя, стали проблемы вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая, если соглашение о выходе страны из объединения будет одобрен британским парламентом на следующей неделе. В том случае, если Палата общин не одобрит предложенный премьер-министром Терезой Мэй план, то отсрочка продлится только до 12 апреля. Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала НСН, что может сделать Мэй в этой сложной ситуации.

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