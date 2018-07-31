СМИ сообщили фамилии погибших в ЦАР российских журналистов

По данным СМИ, в Центральной Африканской республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Согласно полученной информации, россияне снимали там документальный проект о работе ЧВК Вагнера. По данным источника «Эха Москвы», их остановили на блок-посту.

По данным агентства AFP, они были были убиты группой неизвестных вооруженных лиц на дороге в 23 километрах от африканского города Сибю.

Ранее журналист Максим Шевченко прокомментировал НСН убийство Орхана Джемаля. Он также сообщил, что Джемаль уехал в ЦАР для сбора материала о частных военных компаниях.