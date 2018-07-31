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Максим Шевченко подтвердил, что Орхан Джемаль погиб в ЦАР

31 Июля 2018 в 18:46
Максим Шевченко подтвердил, что Орхан Джемаль погиб в ЦАР

Журналист Максим Шевченко в эфире НСН рассказал о задании, с которым Орхан Джемаль поехал в ЦАР.

Трое россиян были найдены мертвыми в Центральной Африканской республике. Среди погибших мог быть российский журналист Орхан Джемаль. Об этом НСН сообщил его друг телеведущий Максим Шевченко.

По словам Шевченко, Джемаль не так давно отправился в ЦАР для сбора материала о работе частных военных компаний. 

«Знаю, что Орхан уехал в Центральную Африканскую республику делать материал о частных военных компаниях. Вчера мой друг разговаривал с ним по телефону, по интернет-телефонии, все было нормально. Но смерть - это такое дело… Сейчас с тобой разговаривают, а через пять минут тебя убили», - рассказал НСН Шевченко.

Добавим, что тела  убитых россиян с журналистскими пресс-картами были обнаружены на дороге в 23 километрах от африканского города Сибю, выяснило агентство AFP. По данным источников, журналисты были убиты группой неизвестных вооруженных лиц.


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