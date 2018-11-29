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СМИ: Пытавшийся взять в заложники 20 людей в Италии обезврежен

29 Ноября 2018 в 13:31
СМИ: Пытавшийся взять в заложники 20 людей в Италии обезврежен

В итальянском городе Фьюджи арестовали мужчину, который пытался взять в заложники 20 человек. Об этом сообщает телеканал Rainews24.

Сообщается, что молодой человек ворвался в государственное учреждение. В ходе инцидента пострадали 3 человека.

По данным СМИ, задержанным оказался 28-летний молодой человек. Его обезвредили и задержали прибывшие на место полицейские. По некоторым сообщениям, мужчину отправили в психиатрическую больницу.

Ранее стало известно, что в подмосковной Электростали полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры.

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