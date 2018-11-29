Полицейский напал с ножом на сотрудника подмосковной прокуратуры

В подмосковной Электростали следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который набросился с ножом на сотрудника прокуратуры.

Инцидент произошёл в среду в здании прокуратуры города. Мужчина с ножом напал на сотрудника прокуратуры. Предотвратить убийство коллеги потерпевшего, сообщает «Свободная пресса».

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый пока отказывается от дачи показаний, мотивы его действий неизвестны.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, что нехватка мест в тюрьмах для бывших сотрудников полиции, о которой рассказали во ФСИН продлится еще на 5-6 лет.