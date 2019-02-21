СМИ: Пугачёва перенесла срочную операцию на сердце

Информация о том, что Алла Пугачева перенесла операцию на сердце, появилась в некоторых средствах массовой информации. Так, телеграм-канала Baza пишет, что певица сама обратилась к медикам из-за боли с левой стороны груди. По итогам обследования якобы было принято решение о хирургическом вмешательстве в связи с нарушением сердечного ритма.

Издание даже приводит такую подробность: операцию Народной артистке СССР в Институте хирургии имени Вишневского провел академик Баграт Алекян. Однако близкие и знакомые опровергают эту информацию. Так, супруг Пугачевой Максим Галкин заявил Телеканалу «360» , что подобные в информационные вбросы появляются, когда «в стране нет новостей».

В свою очередь концертный директор Аллы Борисовны настаивает, что певица просто проходила в институте плановый осмотр. На апрель 2019 года у примадонны запланирован грандиозный концерт в Кремле по случаю её 70-летнего юбилея.

Ранее в эфире НСН музыкант и композитор Юрий Лоза раскрыл секрет популярности у россиян Пугачевой и Киркорова.