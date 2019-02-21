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СМИ: Пугачёва перенесла срочную операцию на сердце

21 Февраля 2019 в 21:16
СМИ: Пугачёва перенесла срочную операцию на сердце

Информация о том, что Алла Пугачева перенесла операцию на сердце, появилась в некоторых средствах массовой информации. Так, телеграм-канала Baza пишет, что певица сама обратилась к медикам из-за боли с левой стороны груди. По итогам обследования якобы было принято решение о хирургическом вмешательстве в связи с нарушением сердечного ритма.

Максим Галкин опроверг сообщения об аллергии у Аллы Пугачёвой

Издание даже приводит такую подробность: операцию Народной артистке СССР в Институте хирургии имени Вишневского провел академик Баграт Алекян. Однако близкие и знакомые опровергают эту информацию. Так, супруг Пугачевой Максим Галкин заявил Телеканалу «360», что подобные в информационные вбросы появляются, когда «в стране нет новостей».

В свою очередь концертный директор Аллы Борисовны настаивает, что певица просто проходила в институте плановый осмотр. На апрель 2019 года у примадонны запланирован грандиозный концерт в Кремле по случаю её 70-летнего юбилея.

Ранее в эфире НСН музыкант и композитор Юрий Лоза раскрыл секрет популярности у россиян Пугачевой и Киркорова.


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