СМИ: Послание Путина охладило уже холодные отношения с США

«Может быть, еще далеко до масштабов Холодной войны, но речь российского президента Владимира Путина, про "непобедимые" оружия, которые могут обойти американские защиты, понизила уже прохладную температуру отношений двух стран на несколько градусов», - пишет The Washington Post.

Эксперты обеих сторон, пишет американская газета, считают, что новое оружие, «допуская что оно на самом деле существует и когда-нибудь будет использовано», поменяет баланс сил между двумя странами, которые уже могут уничтожить друг друга много раз подряд.

Однако, отмечает издание, распространенно мнение, что «риторические атаки, застопорившаяся дипломатия и военная эскалация, которые все больше и больше характеризуют отношения США и России контрпродуктивны глобальной безопасности».

Напомним, 1 марта Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого он предствил новую военную технику России.

