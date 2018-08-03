СМИ назвали стоимость совместного жилья Петросяна и Степаненко

Более 47 миллионов рублей составляет стоимость жилья, из-за которого собираются судиться юморист Евгений Петросян и его супруга Елена Степаненко. Площадь недвижимости, которая получилась из совмещения двух квартир, составляет более 138 квадратных метров, сообщает телеканал З60.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о расставании супругов после 30 лет брака. Петросян от комментариев по этому поводу отказался, заявив, что не будет распространяться о своей личной жизни. Ситуацию также не прокомментировала и Степаненко. Сообщение о разладе в семье юмористов вызвало бурную реакцию в соцсетях. Ряд пользователей сообщили в комментариях, что разочаровались в любви, раз такая пара решила расстаться, сообщает Life.ru.

Судебное заседание, где будет обсуждаться раздел имущества, состоится 6 августа, пишут «Известия». Ранее юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур заявил, что имущественный спор между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко не должен становиться предметом интереса СМИ, пишет Газета.ру.