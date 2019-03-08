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СМИ: Меркель не согласилась на инициативу США направить ВМС в Керченский пролив

8 Марта 2019 в 10:10
СМИ: Меркель не согласилась на инициативу США направить ВМС в Керченский пролив

Немецкий лидер Ангела Меркель в ответ на требование вице-президента США Майка Пенса отказалась направить корабли Военно-морских сил к берегам Крыма. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Инициатива представителя США была озвучена Ангеле Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Пенс 16 февраля призвал Меркель отправить военные корабли в Керченский пролив. Однако, канцлер отказалась, мотивировав ответ позицией украинского президента Петра Порошенко.

Германия готова была вместе с Францией отправить корабли ВМС в сторону Крыма для единовременного маневра. Предложение европейских лидеров вызвало недовольство Порошенко, который счел данные меры недостаточными.

Германия и Франция расценили требование Порошенко как «ненужную провокацию» и отказались от  участия в «походе».

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны, напоминает RT.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что на Украине ведется подготовка военного конфликта с Россией.

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