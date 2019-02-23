Экс-советник президента: На Украине готовятся к войне с Россией

Украинский политолог заявил НСН, что президент Украины своей ложью о переговорах с Путиным передергивает политические карты, как шулер

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что не может дозвониться российскому коллеге Владимиру Путину. На это президент Украины пожаловался в пятницу в интервью телеканалу Fox News. Порошенко рассказал, что пытался связаться с Путиным после инцидента в Керченском проливе. По словам главы Украины, он намеревался выяснить причину происшедшего. Порошенко отметил, что телефонное молчание Путина может быть связано с тем, что российскому президенту «нечего сказать».

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что на Украине ведется подготовка военного конфликта с Россией.

«Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Турчинов сейчас ведет все дело к тому, чтобы осуществить прямой конфликт Украины с Россией, как это сделал Саакашвили, когда развернул войну с Осетией в 2008 году. Тогда его на это толкнули США. Сейчас делается то же самое, чтобы спровоцировать Украину на войну с Россией. Готовится новая провокация бронекатеров и других средств ВМФ Украины для нового прохода в Керченский пролив, чтобы начать войну», - заявил политолог.

Он отметил, что диалог президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина помог бы не переводить предмет Керченского конфликта в открытую войну между двумя государствами.

«Встреча Путина с Порошенко могла бы этот конфликт остановить. Но Порошенко все время, как шулер, передергивает политические карты, и Путин поэтому не хочет с ним встречаться, тем более, говорить по телефону. Порошенко снова солгал, чтобы обмануть общественность Украины. На самом деле он не хочет договариваться о мирном сосуществовании с Россией»,- считает экс-советник.

Политолог предложил возможный сценарий российско-украинской встречи на уровне руководителей президентских администраций в нейтральной стране, где они могли бы договориться о соблюдении принципов мирного сосуществования государств. Но отметил, что Порошенко в этой встрече не заинтересован.

Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с НСН заявил, что Украина начнет враждовать с Россией, чтобы погибнуть.