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СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом

25 Февраля 2019 в 08:03
СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом
ФОТО: РИА Новости
СМИ сообщили о госпитализации с инфарктом знаменитой советской и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как пишут argumenti.ru, 80-летняя актриса почувствовала недомогание и боли в груди вечером в воскресенье, 24 февраля.

Было принято срочно доставить актрису с больницу. Сейчас она находится в реанимации.

Лидия Федосеева-Шукшина известна зрителям по ролям в фильмах: «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось», «Они сражались за Родину» и другим.

Накануне стало известно об ухудшении состояния известного режиссёра, народного артиста СССР Георгия Данелия. Как пишет «Свободная пресса», он был госпитализирован в медицинский центр им. Н. Пирогова с воспалением лёгких. В реанимации режиссёра ввели в искусственную кому. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

В ноябре 2018 года музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин в эфире НСН поздравил молодых и заявил, что им стоило сыграть свадьбу гораздо раньше.

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