СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом

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СМИ сообщили о госпитализации с инфарктом знаменитой советской и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как пишут argumenti.ru, 80-летняя актриса почувствовала недомогание и боли в груди вечером в воскресенье, 24 февраля.

Было принято срочно доставить актрису с больницу. Сейчас она находится в реанимации.

Лидия Федосеева-Шукшина известна зрителям по ролям в фильмах: «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось», «Они сражались за Родину» и другим.

Накануне стало известно об ухудшении состояния известного режиссёра, народного артиста СССР Георгия Данелия. Как пишет «Свободная пресса» , он был госпитализирован в медицинский центр им. Н. Пирогова с воспалением лёгких. В реанимации режиссёра ввели в искусственную кому. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.