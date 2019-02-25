СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом

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Как пишут argumenti.ru, 80-летняя актриса почувствовала недомогание и боли в груди вечером в воскресенье, 24 февраля.
Было принято срочно доставить актрису с больницу. Сейчас она находится в реанимации.
Лидия Федосеева-Шукшина известна зрителям по ролям в фильмах: «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось», «Они сражались за Родину» и другим.
Накануне стало известно об ухудшении состояния известного режиссёра, народного артиста СССР Георгия Данелия. Как пишет «Свободная пресса», он был госпитализирован в медицинский центр им. Н. Пирогова с воспалением лёгких. В реанимации режиссёра ввели в искусственную кому. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.
В ноябре 2018 года музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин в эфире НСН поздравил молодых и заявил, что им стоило сыграть свадьбу гораздо раньше.