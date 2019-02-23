СМИ: Ким Чен Ын поедет на саммит в Ханой на бронепоезде

В Ханой на саммит США и КНДР северокорейский лидер Ким Чен Ын поедет на бронепоезде. Об этом со ссылкой на диписточник сообщает ТАСС.

«Около 17:00 по местному времени (11:00 мск) Ким Чен Ын отправился в Ханой на своём бронепоезде», — проинформировал агентство источник.

Предположительно, маршрут Ким Чен Ына пройдет по железной дороге через Китай.