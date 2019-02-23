СМИ: Ким Чен Ын поедет на саммит в Ханой на бронепоезде

В Ханой на саммит США и КНДР северокорейский лидер Ким Чен Ын поедет на бронепоезде. Об этом со ссылкой на диписточник сообщает ТАСС.
«Около 17:00 по местному времени (11:00 мск) Ким Чен Ын отправился в Ханой на своём бронепоезде», — проинформировал агентство источник.
Предположительно, маршрут Ким Чен Ына пройдет по железной дороге через Китай.
Сегодня стало известно о том, что время переговоров во Вьетнаме безопасность президента США Дональда Трампа будут обеспечивать более 200 агентов Секретной службы безопасности Соединенных Штатов. Для передвижений американского лидера по Ханою в местный аэропорт уже доставлен спецтранспорт.
Ранее завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН заявил, что вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа должна снять вставшие на паузу переговоры между странами. «В американо-северокорейском диалоге, который достаточно активно развивается в этом году, возникла определенная пауза. Есть надежда, что второй саммит между Трампом и Кимом, если он состоится, может снять эти противоречия в какой-то степени и придать новый импульс процессу денуклеаризации и процессу нормализации отношений между США и КНДР», - заявил эксперт.