СМИ: Глава Рязани Карабасов задержан силовиками

Исполняющий обязанности главы городской администрации Рязани Сергей Карабасов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как пишет «Свободная пресса» , об этом сообщает портал Vidsboku со ссылкой на собственный источник.

Как рассказали очевидцы, сегодня утром силовики оцепили здание мэрии на улице Радищева, позднее Карабасова и его заместителя Сергея Савина вывели на улицу люди в масках, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Савин курирует в городской администрации вопросы строительства.

35-летний Карабасов исполняет обязанности главы Рязани с сентября 2017 года. До этого он занимал должности министра природопользования Рязанской области.

В понедельник, 11 марта, в Рязани была задержана глава фонда капремонта Марина Бондарева, правда вскоре она вернулась на рабочее место. В прошлом году под арест отправили бывшего директора муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого и экс-советника главы администрации Рязани Александра Зайкина.