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СМИ: Глава Рязани Карабасов задержан силовиками

12 Марта 2019 в 11:59
СМИ: Глава Рязани Карабасов задержан силовиками

Исполняющий обязанности главы городской администрации Рязани Сергей Карабасов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как пишет «Свободная пресса», об этом сообщает портал Vidsboku со ссылкой на собственный источник.

Как рассказали очевидцы, сегодня утром силовики оцепили здание мэрии на улице Радищева, позднее Карабасова и его заместителя Сергея Савина вывели на улицу люди в масках, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Савин курирует в городской администрации вопросы строительства.

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35-летний Карабасов исполняет обязанности главы Рязани с сентября 2017 года. До этого он занимал должности министра природопользования Рязанской области.

В понедельник, 11 марта, в Рязани была задержана глава фонда капремонта Марина Бондарева, правда вскоре она вернулась на рабочее место. В прошлом году под арест отправили бывшего директора муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого и экс-советника главы администрации Рязани Александра Зайкина.

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