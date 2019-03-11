Смертность от алкоголя в России снизилась

Смертность от алкоголя и его аналогов снизилась в России. По данным Роспотребнадзора этот показатель стал меньше благодаря усилению контроля за спиртосодержащей продукцией, пишет Ura.ru.

Надзор за оборотом алкогольной продукции был усилен в 2016 году. Благодаря этому удалось снизить употребление суррогатных напитков и, как следствие, количество отравлений, в том числе, с летальным исходом.

Помимо этого, были проведены проверки более 192 тысяч объектов в рамках запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Запрещенный товар был обнаружен на 2,9 тыс. точках. В результате с реализации было снято 659 тыс. литров алкогольной продукции и выписано штрафов более, чем на 102 млн рублей. Это, сообщает Роспотребнадзор, позволило снизить продажу аналогов алкогольных напитков в 16 раз.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал, благодаря чему в России отмечается снижение числа смертей в результате отравлений алкоголем.