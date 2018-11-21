«Сменить парфюм и завести роман»: Психиатр – о способах борьбы с осенней хандрой

Специалисты дали россиянам несколько советов, которые помогут россиянам в борьбе с осенней хандрой. Как сообщает агентство «Москва», вице-президент независимой психиатрической ассоциации России Алексей Перехов призывает наших соотечественников, сменить парфюм, стиль одежды или цвет волос. Также действенным может стать новый любовный роман.

Кроме того, Алексей Перехов призвал россиян не путать осеннюю хандру с депрессией. Специалист напомнил, что от депрессии, которая является болезнью, такими способами избавиться не получится: её необходимо лечить антидепрессантами.

Между тем, ранее стало известно, что социальные сети провоцируют у пользователей чувство одиночества и могут довести до депрессии. Как отмечает Ura.ru, к такому выводу пришли психологи из Пенсильванского университета в Соединенных Штатах. В ходе исследования среди студентов-активных пользователей Facebook, Instagram и Snapchat одним было предложено сократить время виртуального общения, а вторым заходить в свои аккаунты в обычном режиме. Эксперимент показал – чем больше времени молодые люди проводят в соцсетях, тем депрессивное они себя чувствуют.

В эфире НСН клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс объяснил психологический дискомфорт любителей соцсетей реакцией мозга на поступающую информацию.