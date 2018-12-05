Словакия выслала российского дипломата, обвинив в шпионаже

Власти Словакии приняли решение о выдворении дипломата из России по подозрению в разведывательной деятельности, сообщает агентство Reuters. Как заявил сегодня глава словацкого правительства Петер Пеллегрини, решение о высылке было принято еще 22 ноября. Российский дипломатический работник уже покинул республику. При этом фамилия высланного не обнародована, отмечает Ura.ru .

Ранее заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН заявил, что во всех шпионских скандалах, в которых пытаются замешать Россию, слухов и подозрений больше, чем реальных поводов для разбирательств.

